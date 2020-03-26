***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜlkemizde yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler ve yayınlanan genelgeler çerçevesinde, çalışanlarımızın ve toplum sağlığının korunması amacıyla, COVID-19 salgını sürecini yönetmek üzere, dahil olduğumuz DenizBank Finansal Hizmetler Grubu (DFHG) ile uyumlu olarak İş Sürekliliği Politikalarını uygulamaya aldık.DFHG İş sürekliliği politikaları çerçevesinde, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak, aynı zamanda Şirketimizin iş sürekliliğini sürdürmek üzere,· Hastalık hakkında tüm çalışanlara gerekli bildirimler yapılmış,· Bina girişlerimizde termal ateş ölçerler ile kontrol uygulamasına başlanmış,· Bina genelinde her türlü hijyen takviyesi ve uygulaması düzenli olarak yapılmakta,· Fiziki çalışma şartlarında sosyal mesafeyi dikkate alarak gerekli düzenlemeler yapılmış,· Yurt dışına çıkan personele 14 gün karantina uygulamamız başlatılmış,· Şirket toplantıların uzaktan erişim ile gerçekleştirilerek yüz yüze görüşmeler sınırlandırılmış,olup, ilaveten 16 Mart 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kritik Şirket yönetim personeli haricindeki personelimiz, uzaktan çalışma uygulamasına geçmiştir.Şirketimiz personeli uzaktan çalışmaya hazırlıklı olup, Şirket faaliyetlerin kesintisiz devam etmesi için gerekli olan tüm altyapı donanımına sahibiz.Bugüne kadar alınan tedbirler çerçevesinde, Şirketimiz faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum söz konusu olmamıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832252BIST