***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.03.2020 11:44
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul ili Sarıyer ilçesi Tarabya Mahallesi 440 ada 82-89-90 numaralı parsellerde geliştirmekte olduğumuz Le Chic Tarabya projemizin inşaat faaliyetleri, inşaat ruhsatını veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen incelemeler sonuçlanana kadar inşaat faaliyetinin durdurulması talep edilmiştir. Bu kapsamda, Le Chic Tarabya projemizin inşaat şantiye faaliyetlerine konuya ilişkin yeni bir karar verilene kadar geçici süreyle ara verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832608
BIST
11:3791.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 26,08
|Açılış
|: 91.834
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|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
91.305
11:376,4480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0525
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,4480
En Düşük
6,3903
11:377,1104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0506
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,1120
En Düşük
7,0479
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|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 335,58
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|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|19.158.785
|% 10,00
|
|RYSAS
|6,38
|28.296.883
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|11.851.202
|% 10,00
|
|KAPLM
|5,06
|1.829.833
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|10.115.103
|% 10,00
|
|RTALB
|5,76
|5.888.817
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|3.982.798
|% -9,77
|
|ISYAT
|2,07
|4.698.982
|% -5,48
|
|QNBFB
|37,00
|506.825
|% -4,39
|
|DOKTA
|14,85
|2.661.150
|% -4,38
|
|THYAO
|9,49
|453.361.919
|% 2,59
|
|GARAN
|8,11
|247.273.081
|% 2,14
|
|ASELS
|24,12
|211.180.001
|% -0,58
|
|IPEKE
|8,25
|119.576.381
|% 4,17
|
|KOZAA
|9,97
|114.268.563
|% 1,63
|
|IHLGM
|0,89
|68.872.167
|% 5,95
|
|IHLAS
|0,46
|34.095.791
|% 0,00
|
|ODAS
|1,35
|83.216.602
|% 1,50
|
|YKBNK
|1,93
|101.559.386
|% -0,52
|
|THYAO
|9,49
|453.361.919
|% 2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8225
|7,8618
|% 0,52
|
|Frank
|6,6623
|6,7025
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7100
|1,7186
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.620
|-11,44
|
|Altın Gr.
|335
|336
|0,17
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,39
|14,45
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
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|B. Petrol
|25,94
|25,94
|-0,40
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Seans Raporu
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