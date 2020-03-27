***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul ili Sarıyer ilçesi Tarabya Mahallesi 440 ada 82-89-90 numaralı parsellerde geliştirmekte olduğumuz Le Chic Tarabya projemizin inşaat faaliyetleri, inşaat ruhsatını veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen incelemeler sonuçlanana kadar inşaat faaliyetinin durdurulması talep edilmiştir. Bu kapsamda, Le Chic Tarabya projemizin inşaat şantiye faaliyetlerine konuya ilişkin yeni bir karar verilene kadar geçici süreyle ara verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832608BIST