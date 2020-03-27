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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.03.2020 11:44
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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

İstanbul ili Sarıyer ilçesi Tarabya Mahallesi 440 ada 82-89-90 numaralı parsellerde geliştirmekte olduğumuz Le Chic Tarabya projemizin inşaat faaliyetleri, inşaat ruhsatını veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen incelemeler sonuçlanana kadar inşaat faaliyetinin durdurulması talep edilmiştir. Bu kapsamda, Le Chic Tarabya projemizin inşaat şantiye faaliyetlerine konuya ilişkin yeni bir karar verilene kadar geçici süreyle ara verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832608


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