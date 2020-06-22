***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMuğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkiinde Ataman Turizm ve Ticaret A.Ş. ile ortaklık geliştirilmekte olduğumuz Le Chic Bodrum gayrimenkul projesi dahilinde yer alan otel kompleksi "Kaya Palazzo" lisansı ile işletmeye verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852311BIST