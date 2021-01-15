***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 15:32
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40.maddesinin 3.fıkrasının (ç) bendi uyarınca
2020 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2' sini geçmeyen kiralama işlemleri kapsamında Şirketimizin portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak 2020 faaliyet yılında düzenlenen kira sözleşmelerinden elde edilen aylık kira geliri toplamı KDV hariç 109.971.-TL'dir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902601
BIST
15:361.530
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -17,04
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.526
15:367,4225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0616
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4248
En Düşük
7,3521
15:368,9993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0310
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0047
En Düşük
8,9346
15:36440,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,90
|Açılış
|: 440,43
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler15:36
|PKENT
|1.076,90
|2.202.515
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|KONYA
|1.563,90
|207.793.930
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|15.637.876
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|36.535.218
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,84
|2.369.402.176
|% 1,42
|
|KOZAL
|113,60
|1.533.722.563
|% 2,81
|
|THYAO
|13,26
|1.280.832.900
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,49
|1.268.464.894
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,49
|1.148.940.751
|% -3,86
|
|EKGYO
|2,49
|1.268.464.894
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,49
|1.148.940.751
|% -3,86
|
|SISE
|7,84
|2.369.402.176
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,60
|457.693.935
|% -2,44
|
|TSKB
|1,85
|429.959.273
|% -1,07
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4188
|7,4225
|% 0,84
|
|Euro
|8,9941
|8,9993
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,0588
|10,1093
|% 0,08
|
|Frank
|8,3113
|8,3613
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9691
|1,9790
|% 0,64
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,38
|
|Altın Gr.
|440
|441
|3,00
|
|Cumhuriyet
|2.914
|2.958
|5,00
|
|Tam
|2.903
|2.976
|8,04
|
|Yarım
|1.403
|1.440
|3,89
|
|Çeyrek
|704
|720
|1,95
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|-0,97
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:49UTPYA
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 42.30 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 690 adet işlem
-
15:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 58 kaybederek (% -1.22 ) 1, 660
-
15:48
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, KOZAL, THYAO
-
15:48XU100
Endeks 1, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 22, 190.00 milyon TL de
-
15:43XU100
Endeks 1, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 22, 056.00 milyon TL de