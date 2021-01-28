***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.01.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu III.48-1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 35.maddesi uyarınca,Şirketimiz portföyünde bulunan ve yıl içinde alınacak varlıkların değerlemesinin yaptırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatınca tanımı yapılmış ve yetki verilmiş değerleme hizmeti alınacak şirketler olarak,1) 2021 yılı içersinde Şirketimiz portföyünde bulunan ve değerleme yaptırılması gereken aşağıdaki varlıklar için- İstanbul Bahçeşehir AVM için Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.,- İstanbul Karaköy Binası için Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.,- Ankara Göksu AVM için Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.,- Ankara Metrokent A Blok Eğitim Tesisi-Anaokulu ve C Blok Binaları için Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.,- Muğla Bodrum Projesi için Prime Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmalarının,- İstanbul Tarabya Projesi için Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmalarının,2) Şirketimiz portföyüne 2021 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmalarının, belirlenmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905341BIST