***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2021 18:23
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İstanbul ili Sarıyer ilçesi Tarabya mahallesi 440 ada 82-89-90 numaralı parsellerde geliştirdiği Le Chic Tarabya projemizin inşaat faaliyetlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen incelemeler sebebiyle ara verildiğini 27.03.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamamız ile kamuoyuna duyurulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen incelemeler tamamlanmış olup, projemizin inşaatı tamamlanarak iskan alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912996
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|MERIT
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|% 10,00
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|KSTUR
|346,60
|1.923.977
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|LINK
|51,70
|119.043.078
|% 10,00
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|SEKUR
|36,30
|5.735.763
|% 10,00
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|PAMEL
|23,76
|7.198.445
|% 10,00
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|KARSN
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|1.239.641.568
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|991.075
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|NIBAS
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|RODRG
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|MNDRS
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|THYAO
|13,39
|2.765.439.989
|% 4,36
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|PETKM
|5,28
|2.199.018.038
|% 2,33
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|KOZAL
|128,20
|1.798.861.657
|% -3,97
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|SASA
|41,70
|1.781.570.401
|% 4,41
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|PGSUS
|88,40
|1.664.024.324
|% 6,76
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|EKGYO
|2,31
|1.373.497.868
|% 1,76
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|PETKM
|5,28
|2.199.018.038
|% 2,33
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|TSKB
|1,72
|559.860.389
|% -1,15
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|KARSN
|4,23
|1.239.641.568
|% -10,00
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|IHLAS
|0,89
|234.808.368
|% -1,11
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|Alış
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|%
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|Dolar
|7,2117
|7,2152
|% 0,64
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|Euro
|8,8320
|8,8458
|% 1,37
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|Sterlin
|10,1758
|10,2269
|% 0,69
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|Frank
|7,9387
|7,9865
|% 0,81
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|Riyal
|1,9162
|1,9258
|% 0,54
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-27,17
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|Altın Gr.
|413
|413
|-2,15
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|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
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|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
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|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
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|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|-0,21
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|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,02
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