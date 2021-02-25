***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İstanbul ili Sarıyer ilçesi Tarabya mahallesi 440 ada 82-89-90 numaralı parsellerde geliştirdiği Le Chic Tarabya projemizin inşaat faaliyetlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen incelemeler sebebiyle ara verildiğini 27.03.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamamız ile kamuoyuna duyurulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen incelemeler tamamlanmış olup, projemizin inşaatı tamamlanarak iskan alınmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912996BIST