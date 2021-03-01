***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2021 18:04
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %166,666666 oranında 250.000.000 TL nakit (bedelli) artırılarak, 400.000.000 TL 'na çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 22.02.2021 tarih ve 2021/06 nolu bedelli sermaye artırım kararı doğrultusunda
Şirketimizin ana sermayedarı Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'den sermaye avansı niteliğinde, nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirketimizin kısa vadeli banka kredileri ve borçlanma aracı ihraç tutarlarının vadesi gelecek kısmlarının geri ödemelerinde kullanılmak üzere nakit sermaye avansları alınmasına, söz konusu tutarların şirket sermaye avansı hesabına aktarılmasına, 01.03.2021 tarih ve 2021/09 nolu Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913980
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|OTKAR
|392,70
|309.097.599
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|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
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|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
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|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
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|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
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|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
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|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
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|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
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|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
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|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
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|THYAO
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|1.786.311.865
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|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
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|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
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|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
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|SISE
|7,59
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|EKGYO
|2,35
|750.334.919
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|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
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|GARAN
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|1.760.073.707
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|TSKB
|1,73
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|Alış
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|Dolar
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|7,2887
|% -1,83
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|Euro
|8,7728
|8,7892
|% -2,01
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|Sterlin
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|Frank
|7,9324
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|Altın Gr.
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|405
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|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
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|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
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|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
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|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
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|Gümüş.Ons
|26,64
|26,67
|0,11
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|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
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