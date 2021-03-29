***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2021 15:38
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2021 - 02.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %166,666666 oranında 250.000.000 TL nakit (bedelli) artırılarak, 400.000.000 TL 'na çıkarılmasına ilişkin bedelli sermaye artırım kararı doğrultusunda
Şirketimizin ana sermayedarı Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'den sermaye avansı niteliğinde, nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirketimizin kısa vadeli banka kredileri ve borçlanma aracı ihraç tutarlarının vadesi gelecek kısmlarının geri ödemelerinde kullanılmak üzere nakit sermaye avansları alınmasına karar verilmişti.
Bu karar çercevesinde, kullanılan sermaye avansı tutarı toplam 187.500.000 TL'sı olup, alınan bu sermaye avansı tutarı ile toplam 184.687.783 TL kısa vadeli banka borçu ile vadesi gelen borçlanma aracı kupon ve itfa ödemesi yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921451
BIST
16:531.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,48
|Açılış
|: 1.386
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.382
16:538,1857
En Yüksek
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|: 1,30%
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|: 8,1400
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454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:53
|TRILC
|50,40
|179.998.525
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.962.730
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.613.158
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|63.297.752
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|53.556.828
|% -7,07
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|KRDMD
|6,92
|1.468.749.728
|% 5,01
|
|GARAN
|6,90
|1.345.433.812
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,45
|929.986.628
|% 7,50
|
|EKGYO
|2,01
|818.157.324
|% 8,65
|
|PETKM
|5,68
|597.682.786
|% 4,41
|
|EKGYO
|2,01
|818.157.324
|% 8,65
|
|KRDMD
|6,92
|1.468.749.728
|% 5,01
|
|GARAN
|6,90
|1.345.433.812
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,45
|929.986.628
|% 7,50
|
|DOHOL
|3,30
|360.757.860
|% 1,85
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1793
|8,1857
|% 1,30
|
|Euro
|9,6367
|9,6498
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,2697
|11,3262
|% 1,43
|
|Frank
|8,6811
|8,7334
|% 1,31
|
|Riyal
|2,1752
|2,1861
|% 1,26
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-21,54
|
|Altın Gr.
|450
|450
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.030
|16,00
|
|Tam
|2.963
|3.040
|13,34
|
|Yarım
|1.432
|1.471
|6,46
|
|Çeyrek
|718
|735
|3,23
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,86
|63,86
|-0,57
|
Seans Raporu
16:53
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17:06OZBAL
Yüzde 5.15 oranında artışla 7.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 866, 584 adet işlem
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17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 43 artarak (% 0.73 ) 1, 432
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17:02FENER
Yüzde 8.04 oranında artışla 29.56 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 691, 055 adet işlem
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17:01EREGL
Yüzde 6.74 oranında artışla 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 067, 555 adet işlem
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16:58XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 14, 185.00 milyon TL de