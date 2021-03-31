***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2021 11:49
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Baykal KARACAOĞLU, 31.03.2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922082
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|1.686
|0,25
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|Altın Gr.
|450
|450
|-1,07
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|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|9,00
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|Tam
|2.965
|3.041
|0,27
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|Yarım
|1.433
|1.471
|0,13
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|Çeyrek
|719
|736
|0,06
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|Gümüş.Ons
|24,06
|24,08
|0,04
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|6,44
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