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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.01.2022 15:15
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirket'imizin 10/01/2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında  
Sermaye Piyasası Kurulu III.48-1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 35.maddesi uyarınca, Şirketimiz portföyünde bulunan ve o yıl içinde alınacak varlıkların değerlemesinin yaptırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatınca tanımı yapılmış ve yetki verilmiş değerleme hizmeti alınacak şirketler olarak
 1.  2022 yılı içerisinde Şirketimiz portföyünde bulunan ve değerleme yaptırılması gereken aşağıdaki varlıklar için
- İstanbul Bahçeşehir AVM için Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.,
- İstanbul Karaköy Binası için Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.,
- Ankara Göksu AVM için Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
- Muğla Bodrum Otel için Prime Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.,
- Muğla Bodrum Projesi için Prime Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.,
- İstanbul Tarabya Projesi için Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., firmalarının
2. Şirketimiz portföyüne 2022 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.  ile  Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.  firmalarının,  belirlenmesine katılan Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri tarafından oybirliği ile karar verildi.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991763


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