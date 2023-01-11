***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2023 18:11
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının (ç)
bendi (40/3/ç) uyarınca Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerimiz için, 2022 yılı içerisinde yıllık kira geliri bedeli
toplamı yaklaşık 41.2 milyon TL + KDV olan kiralama işlemi gerçekleştilimiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100486
BIST
17:224.729
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -259,11
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.729
17:2218,7814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:2220,2012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0395
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:221.128,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,88
|Açılış
|: 1.128,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,22
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.541.928
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.748.340
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.413.792
|% 9,93
|
|DIRIT
|7,43
|1.855.034
|% 9,91
|
|MAKIM
|25,48
|175.755.176
|% 7,06
|
|EPLAS
|34,92
|11.579.122
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|359.106.616
|% -10,00
|
|EGGUB
|90,00
|75.067.262
|% -10,00
|
|CLEBI
|531,90
|56.493.133
|% -10,00
|
|KONYA
|3.043,50
|204.772.401
|% -10,00
|
|THYAO
|125,30
|8.781.311.629
|% -4,50
|
|EREGL
|36,84
|6.412.869.808
|% -2,69
|
|ASELS
|52,80
|5.741.815.971
|% -9,20
|
|TUPRS
|473,00
|4.554.514.704
|% -0,48
|
|KOZAL
|518,80
|4.541.863.679
|% -7,85
|
|EKGYO
|8,08
|3.385.422.887
|% -4,94
|
|YKBNK
|8,59
|3.612.287.033
|% -9,86
|
|KRDMD
|17,19
|4.463.411.806
|% -5,24
|
|SKBNK
|2,55
|593.152.768
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|423.474.396
|% -9,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7779
|18,7814
|% 0,04
|
|Euro
|20,1935
|20,2012
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,7104
|22,8243
|% -0,15
|
|Frank
|20,1053
|20,2265
|% -0,79
|
|Riyal
|4,9843
|5,0093
|% -0,02
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.870
|-8,56
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.645
|7.712
|-23,00
|
|Yarım
|3.713
|3.772
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.857
|1.886
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,28
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,10
|-0,17
|
|B. Petrol
|81,70
|81,70
|1,60
|