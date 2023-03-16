***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2023 19:01
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üye adayları Sayın Muharrem Faik ÖZTUNÇ ve Sayın Sinan KAFADAR'a ait bağımsızlık beyanları ekte yer almakta olup, bağımsız yönetim kurulu üye adayları 5 Nisan 2023 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125684
BIST
18:055.230
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 108,01
|Açılış
|: 5.155
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|Önceki Kapanış
|: 5.122
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5.231
En Düşük
5.130
18:0519,0015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
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|Açılış
|: 19,2100
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|Önceki Kapanış
|: 19,2130
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19,2238
En Düşük
18,7926
18:0520,1856
En Yüksek
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|Açılış
|: 20,3400
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|Önceki Kapanış
|: 20,2400
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|Açılış
|: 1.171,95
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|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
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1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|24,86
|78.090.123
|% 10,00
|
|MARKA
|11,77
|14.429.423
|% 10,00
|
|TBORG
|37,62
|2.532.842
|% 10,00
|
|BRKVY
|27,06
|41.475.107
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|1.251.913.382
|% 9,99
|
|PENTA
|23,30
|685.053.088
|% -8,84
|
|IDEAS
|29,24
|43.889.419
|% -7,47
|
|ALCTL
|67,55
|82.520.735
|% -6,31
|
|RAYSG
|19,39
|11.191.407
|% -5,41
|
|KLRHO
|18,85
|29.690.680
|% -4,46
|
|ASTOR
|59,00
|5.373.690.573
|% 9,97
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|SASA
|115,50
|3.761.014.860
|% 1,05
|
|EREGL
|39,72
|3.689.293.061
|% 2,95
|
|THYAO
|132,20
|3.086.606.955
|% 0,99
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|YKBNK
|11,36
|2.109.807.511
|% 2,16
|
|EKGYO
|7,21
|1.297.511.944
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,88
|2.223.782.807
|% 1,51
|
|KRDMD
|20,08
|2.003.698.820
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9939
|19,0015
|% 0,05
|
|Euro
|20,1703
|20,1856
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,9314
|23,0464
|% 0,46
|
|Frank
|20,3344
|20,4569
|% 0,35
|
|Riyal
|5,0409
|5,0662
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-0,79
|
|Altın Gr.
|1.171
|1.171
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|7.889
|8.008
|3,00
|
|Tam
|7.874
|7.971
|6,00
|
|Yarım
|3.860
|3.900
|2,00
|
|Çeyrek
|1.930
|1.950
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,53
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|13,14
|13,16
|-0,15
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|0,31
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 5, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 55, 689.00 milyon TL de
-
17:59GOKNR
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.48 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 963, 850 adet işlem
-
17:58GESAN
Yüzde 7.30 oranında artışla 265.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 888, 273 adet işlem
-
17:57OZSUB
Yüzde 8.73 oranında artışla 17.81 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 916, 033 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.59 oranında artışla 143.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 263, 843 adet işlem