***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 05.04.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir. 1) Tanju KAYA - Başkan 2) Mehmet AYDOĞDU - Başkan Vekili 3) Ali Murat DİZDAR - Üye 4) Mehmet ÇİTİL - Üye (Genel Müdür) 5) Sinan KAFADAR - Bağımsız Üye 6) Muharrem Faik ÖZTUNÇ - Bağımsız Üye Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132212BIST