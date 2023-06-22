***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMuğla ili, Ortaca ilçesinde otel/tatil köyü olarak faaliyet gösterme amacıyla devlet tarafından özel sektördeki bir şirkete 2071 yılına kadar tahsis edilmiş bir arsanın şirketimiz tarafından devir alınıp proje geliştirilmesine yönelik görüşmelerin başlamış olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161387BIST