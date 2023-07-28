***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMuğla Sarıgerme Turizm alanı kapsamındaki Muğla İli, Ortaca İlçesi, Fevziye Mahallesinde bulunan 136 ada 2 parsel numaralı Hazine taşınmazı üzerinde yapılacak olan turizm tesisi yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılacak ödemeler 28.07.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır."Kesin Tahsisin Devri ile Tür Değişikliği", "Ek Alan Tahsisi" ve "Kapasite Artışı" taleplerimiz doğrultusunda ödeme yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız,SaygılarımızlaDeniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176665BIST