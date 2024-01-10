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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.01.2024 18:40
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 37. maddesi uyarınca
- İstanbul ili Başakşehir İlçesi Hoşdere mahallesi 268 ada 1 Parsel G blokta kayıtlı 1adet dükkan vasıflı gayrimenkulümüz için ekspertiz kira bedeli ile elde edilen kira geliri karşılaştırıldığında  Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 28.12.2022 tarih ve 2022DGYO-0005 sayılı raporda belirtilen 1 adet gayrimenkuller üzerinden 2023 yılında elde edilmesi öngörülen yıllık kira bedeli KDV Hariç 98,040 TL olarak belirlenmiş ise de 2023 yılı hesap döneminde Şirketimizin elde ettiği yıllık toplam kira geliri KDV Hariç 94,244 TL olarak gerçekleşmiştir. 
- İstanbul ili Başakşehir İlçesi Hoşdere mahallesi 268 ada 1 Parsel G blokta kayıtlı 1 adet dükkan vasıflı gayrimenkulümüz için ekspertiz kira bedeli ile elde edilen kira geliri karşılaştırıldığında  Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 28.12.2022 tarih ve 2022DGYO-0005 sayılı raporda belirtilen 1 adet gayrimenkuller üzerinden 2023 yılında elde edilmesi öngörülen yıllık kira bedeli KDV Hariç 364,632 TL olarak belirlenmiş ise de 2023 yılı hesap döneminde Şirketimizin elde ettiği yıllık toplam kira geliri KDV Hariç 284,913 TL olarak gerçekleşmiştir. 
- Muğla ili Bodrum İlçesi Gümbet mahallesi 928 ada 2-3 Parselde kayıtlı otel vasıflı gayrimenkulümüz için ekspertiz kira bedeli ile elde edilen kira geliri karşılaştırıldığında  Prime Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 29.12.2022 tarih ve 2022/DGYO/01 sayılı raporda belirtilen gayrimenkul üzerinden 2023 yılında elde edilmesi öngörülen yıllık kira bedeli KDV Hariç 19,500,000 TL olarak belirlenmiş ise de 2023 yılı hesap döneminde Şirketimizin elde ettiği yıllık toplam kira geliri KDV Hariç 17,397,158 TL olarak gerçekleşmiştir. 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238218


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