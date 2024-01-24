***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/07/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMuğla Sarıgerme Turizm alanı kapsamındaki Muğla İli, Ortaca İlçesi, Fevziye Mahallesinde bulunan Hazine taşınmazı üzerinde yapılacak olan turizm tesisi yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığına 28.07.2023 tarihinde "Kesin Tahsisin Devri ile Tür Değişikliği", "Ek Alan Tahsisi" ve "Kapasite Artışı" taleplerimiz doğrultusunda ödeme yapılmıştı.Hazine tarafından tahsis edilen ek alan (136/3 parsel) için tapuda üst hakkı tesisi yapılarak süreç tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız,SaygılarımızlaDeniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242611BIST