***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imizin 24/01/2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu III.48-1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 35.maddesi uyarınca, Şirketimiz portföyünde bulunan ve o yıl içinde alınacak varlıkların değerlemesinin yaptırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatınca tanımı yapılmış ve yetki verilmiş değerleme hizmeti alınacak şirketler olarak2024 yılı içerisinde Şirketimiz portföyünde bulunan ve değerleme yaptırılması gereken aşağıdaki varlıklar için§ İstanbul Bahçeşehir AVM için Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.§ İstanbul Karaköy Binası için Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.§ Ankara Göksu AVM için Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.§ Muğla Bodrum Otel için Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.§ Muğla Bodrum Projesi için Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.§ İstanbul Tarabya Projesi için Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.§ Muğla Sarıgerme Otel Projesi için Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.§ Muğla Sarıgerme Lojman Arazisi için Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmalarının,Şirketimiz portföyüne 2024 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmalarının, belirlenmesine katılan Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri tarafından oybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242612BIST