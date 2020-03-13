***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.03.2020 16:50
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZYO82014 ISIN Kodlu 28.08.2020 vadeli Finansman Bonosu ihracının tamamlanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10.85
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZYO82014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 13.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 43.000.000
İhraç Fiyatı 0,95244
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDZYO82014 ISIN kodlu 168 gün 28.08.2020 vadeli 43.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828814
BIST
16:4696.880
En Yüksek
|Değişim
|: 3,46%
|| 3.240,37
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
16:466,3079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,3020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
16:467,0142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0587
|Açılış
|: 6,9970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
16:46320,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,35
|Açılış
|: 320,71
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|4.055.488
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|580.945
|% 10,00
|
|QNBFB
|37,56
|1.617.927
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|5.387.501
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|490.718
|% 9,93
|
|AKGRT
|5,26
|7.993.062
|% -12,04
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|25,70
|1.124.517.932
|% 5,50
|
|THYAO
|9,15
|957.736.358
|% 7,90
|
|GARAN
|9,20
|551.910.770
|% 5,26
|
|KRDMD
|2,05
|366.670.428
|% 2,50
|
|EREGL
|8,25
|347.375.336
|% 1,23
|
|ODAS
|1,36
|293.916.729
|% 3,03
|
|IHLGM
|0,94
|163.997.943
|% 4,44
|
|KRDMD
|2,05
|366.670.428
|% 2,50
|
|YKBNK
|2,23
|311.730.312
|% 4,69
|
|EKGYO
|1,20
|163.201.492
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8209
|7,8601
|% -1,14
|
|Frank
|6,5650
|6,6046
|% -1,47
|
|Riyal
|1,6708
|1,6792
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|3,96
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.132
|2.165
|13,00
|
|Tam
|2.124
|2.177
|9,10
|
|Yarım
|1.027
|1.053
|4,40
|
|Çeyrek
|515
|527
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,56
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|33,91
|33,91
|0,69
|
Seans Raporu
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