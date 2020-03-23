***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.03.2020 17:33
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZYO32118 ISIN Kodlu 22.03.2021 vadeli TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosu ihracının tamamlanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZYO32118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 23.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 41.850.000
Kupon Sayısı 1
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.03.2021 19.03.2021 22.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.03.2021 19.03.2021 22.03.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan, TRFDZYO32118 ISIN kodlu yılda bir kupon ödemeli, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli, 364 gün 22.03.2021 vadeli 41.850.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831501
BIST