***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZYO32118 ISIN Kodlu 22.03.2021 vadeli TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosu ihracının tamamlanması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 22.03.2021Vade (Gün Sayısı) 364Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZYO32118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 23.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 23.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 23.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 41.850.000Kupon Sayısı 1Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.03.2021 19.03.2021 22.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.03.2021 19.03.2021 22.03.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan, TRFDZYO32118 ISIN kodlu yılda bir kupon ödemeli, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli, 364 gün 22.03.2021 vadeli 41.850.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831501BIST