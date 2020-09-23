***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.09.2020 17:38
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZYOA2017 ISIN Kodlu 16.12.2020 vadeli Finansman Bonosu ihracının tamamlanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 840.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZYOA2017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 23.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 96.000.000
İhraç Fiyatı 0,97117
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDZYOA2017 ISIN kodlu 84 gün 16.12.2020 vadeli 96.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876332
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.110
En Düşük
1.099
18:057,6977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0354
|Açılış
|: 7,7360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,7105
En Düşük
7,6530
18:059,0018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0232
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0095
En Düşük
8,9397
18:05461,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -6,62
|Açılış
|: 461,76
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
460,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INFO
|11,44
|53.930.608
|% 10,00
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|MRSHL
|314,60
|35.981.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|1.767.825
|% 10,00
|
|ARMDA
|81,40
|17.821.363
|% 10,00
|
|IDEAS
|7,92
|3.107.222
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
|
|TLMAN
|28,14
|25.246.925
|% -9,98
|
|YONGA
|48,16
|2.568.565
|% -9,98
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|AVOD
|4,54
|531.123.316
|% 7,08
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|TCELL
|15,58
|481.394.916
|% 3,18
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,59
|249.761.602
|% 3,25
|
|EKGYO
|1,74
|220.264.672
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6951
|7,6977
|% 0,46
|
|Euro
|8,9881
|9,0018
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,7922
|9,8413
|% 0,59
|
|Frank
|8,3091
|8,3591
|% 0,10
|
|Riyal
|2,0466
|2,0569
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-35,20
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-6,29
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-49,00
|
|Tam
|3.069
|3.146
|-46,31
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|-22,40
|
|Çeyrek
|744
|761
|-11,20
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|-1,29
|
|Gümüş Gr.
|5,71
|5,72
|-0,30
|
|B. Petrol
|41,77
|41,77
|0,06
|