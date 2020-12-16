***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZYOA2017 ISIN Kodlu 16.12.2020 vadeli Finansman Bonosu itfası.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 840.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 16.12.2020Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,90Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZYOA2017Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 23.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 96.000.000İhraç Fiyatı 0,97117Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.12.2020Kayıt Tarihi 15.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.12.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimizin, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDZYOA2017 ISIN kodlu 84 gün 16.12.2020 vadeli 96.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu vadesi bugün (16.12.2020) itibariyle gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893572BIST