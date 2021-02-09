***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZYO32126 ISIN Kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 10.02.2021 tarihli 2. Kupon Ödemesi Faiz Oranı Belirlendi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 840.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 10.03.2021Vade (Gün Sayısı) 84Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZYO32126Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 16.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 16.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 67.000.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.01.2021 12.01.2021 13.01.2021 1,3954 934.918 Evet2 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 1,4153 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDZYO32126 ISIN kodlu 84 gün 10.03.2021 vadeli 67.000.000 TL nominal değerli TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 10.02.2021 tarihli 2. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1.4150 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908627BIST