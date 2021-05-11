***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.05.2021 16:29
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZYO52116 ISIN Kodlu 11.05.2021 vadeli Finansman Bonosu itfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZYO52116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 10.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 106.000.000
İhraç Fiyatı 0,95807
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.05.2021
Kayıt Tarihi 10.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.05.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDZYO52116 ISIN kodlu 90 gün 11.05.2021 vadeli 106.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun vadesi bugün (11.05.2021) itibariyle gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936187
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