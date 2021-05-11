***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZYO52116 ISIN Kodlu 11.05.2021 vadeli Finansman Bonosu itfası.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 11.05.2021Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,75Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZYO52116Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 10.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 106.000.000İhraç Fiyatı 0,95807Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.05.2021Kayıt Tarihi 10.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.05.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimizin, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDZYO52116 ISIN kodlu 90 gün 11.05.2021 vadeli 106.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun vadesi bugün (11.05.2021) itibariyle gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936187BIST