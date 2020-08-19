***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yeni Pay Hakkı Kullanım Tarihleri hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.05.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 50.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDZYO00027 5.000 10.000,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 Hamiline A Grubu, DZGY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRDZYO00060B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 49.995.000 99.990.000,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 Hamiline B Grubu, DZGYO(RÜÇHAN), TRRDZYO00078Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 50.000.000 100.000.000,000 200,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Bulunmamaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 20.08.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 03.09.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 28.05.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 13.08.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 24.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 21.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 50.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 100.000.000 TL artırılarak 150.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak hazırlanan izahnamemizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/993 sayılı toplantısında onaylanmıştır.Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan İzahname KAP'ta (www.kap.org.tr), Şirketimizin internet sitesinde (www.denizgyo.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetlerler A.Ş.'nin internet sitesinde (www.denizyairim.com) yer almaktadır.SPK tarafından onaylanan İzahname kapsamında gerçekleştirilecek sermaye artırımında,- Pay sahiplerimizin ellerindeki payların %200 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.- Yeni pay alma hakları (rüçhan hakkı) İzahname'de belirtilen esaslara uygun olarak 20.08.2020 ile 03.09.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.- Mevcut pay sahipleri, yeni pay alma haklarını 1 TL nominal değerli 1 pay için 1 TL değer üzerinden kullanacaklardır.-Pay bedelleri, DenizBank Maslak Ticari Merkez İstanbul Kamu Finansmanı Şubesi'nde bulunan 3580-266836-354 (IBAN: TR830013400000026683600003) no'lu TL hesaba yatırılacaktır.-Sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak isteyen tasarruf sahiplerinin BİST 'de işlem yapmaya yetkili borsa üyesi aracı kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir.-Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen pay sahiplerimiz, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu haklarını satabilirler.-Yeni pay alma hakkı kullanımından kalan pay olması halinde, bu paylar, 2 iş günü süre ile nominal değerden düşük olmamak üzere BİST Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan satışa sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869907BIST