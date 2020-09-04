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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.09.2020 16:38
GÜNCEL HABERLER



***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 50.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDZYO00027 5.000 10.000,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 Hamiline A Grubu, DZGY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRDZYO00060 0
B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 49.995.000 99.990.000,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 Hamiline B Grubu, DZGYO(RÜÇHAN), TRRDZYO00078 34.309,638

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 50.000.000 100.000.000,000 200,00000 34.309,638

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Bulunmamaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 20.08.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 03.09.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 28.05.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 13.08.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 24.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 21.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 50.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 100.000.000 TL artırılarak 150.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 20.08.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma hakkının kullandırım süreci 03.09.2020 tarihinde sona ermiştir.
Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 34.309,638 TL olup, ilgili paylar 08.09.2020 - 09.09.2020 tarihleri arasında iki iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla nominal fiyattan az olmamak kaydıyla Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu KAP'ta (www.kap.org.tr), Şirketimizin internet sitesinde (www.denizgyo.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetlerler A.Ş.'nin internet sitesinde (www.denizyatirim.com) yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DZGYO Kullanılmayan Bedelli Raporu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873338


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Yarım 1.477 1.516 -0,63  
Çeyrek 741 758 -0,32  
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