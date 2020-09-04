***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.05.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 50.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDZYO00027 5.000 10.000,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 Hamiline A Grubu, DZGY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRDZYO00060 0B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 49.995.000 99.990.000,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 Hamiline B Grubu, DZGYO(RÜÇHAN), TRRDZYO00078 34.309,638Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 50.000.000 100.000.000,000 200,00000 34.309,638Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Bulunmamaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 20.08.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 03.09.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 28.05.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 13.08.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 24.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 21.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 50.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 100.000.000 TL artırılarak 150.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 20.08.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma hakkının kullandırım süreci 03.09.2020 tarihinde sona ermiştir.Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 34.309,638 TL olup, ilgili paylar 08.09.2020 - 09.09.2020 tarihleri arasında iki iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla nominal fiyattan az olmamak kaydıyla Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu KAP'ta (www.kap.org.tr), Şirketimizin internet sitesinde (www.denizgyo.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetlerler A.Ş.'nin internet sitesinde (www.denizyatirim.com) yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 DZGYO Kullanılmayan Bedelli Raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873338BIST