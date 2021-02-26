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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.02.2021 19:17



***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu Hakkında.
liği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Şirketimiz 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 150.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %166,666666 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 250.000.000 TL artırılarak 400.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak hazırlanan izahnamemizin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna 26.02.2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DZGYO İZAHANEME (onaysız).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913554


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