***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamenin SPK tarafından onaylanması ve Yeni Pay Hakkı Kullanım Tarihleri hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 150.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 400.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDZYO00027 5.000 8.333,333 166,66666 1,00 B Grubu B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 Hamiline A Grubu, DZGY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRDZYO00094B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 149.995.000 249.991.666,667 166,66666 1,00 B Grubu B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 Hamiline B Grubu, DZGYO(RÜÇHAN), TRRDZYO00086Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 150.000.000 250.000.000,000 166,66666Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.04.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 30.04.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 26.02.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 01.04.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 19.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 16.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Şirketimiz 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 150.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %166,666666 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 250.000.000 TL artırılarak 400.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak hazırlanan izahnamemizin onaylanması talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2021 tarih ve 17/544 sayılı toplantısında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan İzahname ekte olup ayrıca, KAP'ta (www.kap.org.tr) "İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)" şablonunda, Şirketimizin internet sitesinde (www.denizgyo.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin internet sitesinde (www.denizyatirim.com) yer almaktadır.SPK tarafından onaylanan İzahname kapsamında gerçekleştirilecek sermaye artırımında,- Pay sahiplerimizin ellerindeki payların %166,666666 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.- Yeni pay alma hakları (rüçhan hakkı) İzahname'de belirtilen esaslara uygun olarak 15.04.2021 ile 30.04.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.- Mevcut pay sahipleri, yeni pay alma haklarını 1 TL nominal değerli 1 pay için 1 TL değer üzerinden kullanacaklardır.-Pay bedelleri, DenizBank Maslak Ticari Merkez İstanbul Kamu Finansmanı Şubesi'nde bulunan 3580-266836-354 (IBAN: TR830013400000026683600003) no'lu TL hesaba yatırılacaktır.-Sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak isteyen tasarruf sahiplerinin BİST 'de işlem yapmaya yetkili borsa üyesi aracı kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir.-Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen pay sahiplerimiz, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu haklarını satabilirler.-Yeni pay alma hakkı kullanımından kalan pay olması halinde, bu paylar, 2 iş günü süre ile nominal değerden düşük olmamak üzere BİST Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan satışa sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 IZAHNAME-SPK onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927261BIST