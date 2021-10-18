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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.10.2021 18:42



***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 400.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 800.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDZYO00027 5.000 5.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 Hamiline
B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 399.995.000 399.995.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 400.000.000 400.000.000,000 100,00000

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 18.10.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden Şirketimiz 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 400.000.000 TL artırılarak 800.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna 18.10.2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DZGYO Başvuru İzahnamesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971296


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