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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.12.2021 22:23
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Başvurusu Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 400.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 800.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDZYO00027 5.000 5.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 Hamiline
B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 399.995.000 399.995.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 400.000.000 400.000.000,000 100,00000

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 18.10.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 400.000.000 TL'den 800.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle artırılması planlanan 400.000.000 TL nominal sermayeyi temsil eden payların halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 18.10.2021 tarihinde başvuru yapılmış, takip eden süreçte izahname inceleme sürecine geçilmiştir.
15.12.2021 tarihinde (bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantısında sermaye artış sürecimizin, yeni projelerin de değerlendirmeye alınarak devamına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983616


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Yarım 2.688 2.760 88,79  
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