***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
09.06.2020 17:20
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 50.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, %200 oranında tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 150.000.000 TL 'ye artırımından elde edilmesi planlanan fonun kullanımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan ve 20.05.2020 tarih 2020/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850155
BIST
17:34109.135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -501,75
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
17:346,8025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8067
En Düşük
6,7696
17:347,7222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0557
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7255
En Düşük
7,6354
17:34376,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 5,44
|Açılış
|: 376,18
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,39
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.315.521
|% 10,00
|
|IZTAR
|6,05
|2.981.446
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|
|DAGHL
|8,73
|2.056.827
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|243.419
|% -10,00
|
|MAALT
|80,50
|43.097.900
|% -8,21
|
|CASA
|21,30
|48.380
|% -7,31
|
|UFUK
|4,88
|56.490
|% -6,15
|
|MRSHL
|83,25
|23.607.450
|% -6,04
|
|EKGYO
|1,83
|1.028.558.504
|% 5,17
|
|GSRAY
|3,88
|887.193.539
|% 3,74
|
|GARAN
|8,15
|848.065.554
|% -1,33
|
|THYAO
|12,64
|465.661.315
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,39
|441.636.916
|% 4,51
|
|EKGYO
|1,83
|1.028.558.504
|% 5,17
|
|IHLGM
|1,39
|441.636.916
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,88
|887.193.539
|% 3,74
|
|KARSN
|2,02
|388.672.737
|% 5,76
|
|IHLAS
|0,75
|106.651.310
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6212
|8,6645
|% 0,12
|
|Frank
|7,1273
|7,1703
|% 0,96
|
|Riyal
|1,8069
|1,8160
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|21,51
|
|Altın Gr.
|376
|376
|5,40
|
|Cumhuriyet
|2.436
|2.466
|31,00
|
|Tam
|2.508
|2.537
|35,80
|
|Yarım
|1.224
|1.235
|13,70
|
|Çeyrek
|612
|619
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,75
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,01
|
|B. Petrol
|40,52
|40,52
|-0,28
|