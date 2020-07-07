***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.06.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün gerçekleştirdiği toplantıdaŞirketimizin 1.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 50.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle % 200 oranında 100.000.000 Türk Lirası artırılarak 150.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı sürecinde,20.05.2020 tarih, 2020/13 sayılı kararımız çerçevesinde Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmış ve 09.06.2020 tarihinde kamuya duyurulmuş olan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"un ekteki şekliyle revize edilmesine, hazırlanan revize edilmiş raporun kabul edilmesine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayınlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856296BIST