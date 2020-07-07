***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
07.07.2020 21:11
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün gerçekleştirdiği toplantıda
Şirketimizin 1.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 50.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle % 200 oranında 100.000.000 Türk Lirası artırılarak 150.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı sürecinde,
20.05.2020 tarih, 2020/13 sayılı kararımız çerçevesinde Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmış ve 09.06.2020 tarihinde kamuya duyurulmuş olan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"un ekteki şekliyle revize edilmesine, hazırlanan revize edilmiş raporun kabul edilmesine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayınlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856296
BIST
18:05119.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 853,61
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
18:056,8620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8501
18:057,7483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0181
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
18:05395,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,06
|Açılış
|: 395,80
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|58.060.746
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.762.360
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.397.901
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,69
|9.177.476
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|122.739.631
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|86.490.406
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.916.777
|% -9,78
|
|KRDMA
|4,20
|19.625.744
|% -7,69
|
|AYCES
|38,00
|155.929
|% -7,32
|
|UFUK
|5,41
|67.808
|% -6,72
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 4,67
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 8,71
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 4,25
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,70
|
|GARAN
|8,32
|1.557.074.320
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 4,67
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,70
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 4,25
|
|IHLGM
|1,88
|748.544.875
|% 2,17
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 8,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5796
|8,6226
|% 0,40
|
|Frank
|7,2477
|7,2913
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|11,07
|
|Altın Gr.
|396
|396
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.561
|2.583
|11,80
|
|Tam
|2.637
|2.650
|12,10
|
|Yarım
|1.281
|1.296
|6,00
|
|Çeyrek
|640
|649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,03
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|-0,21
|
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