***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
06.11.2020 12:06
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 nolu Pay Tebliğinin 33.Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı neticesinde elde edilen fonun kullanımına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite raporu ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886553
BIST
11:571.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,07
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.187
En Düşük
1.178
11:578,5044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0884
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5073
En Düşük
8,4044
11:5710,0625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0982
|Açılış
|: 10,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0672
En Düşük
9,9273
11:57530,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 3,16
|Açılış
|: 530,71
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
531,26
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler11:55
|MERKO
|13,02
|180.123.048
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|823.632
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.289.083
|% -9,86
|
|TSKB
|2,17
|440.863.711
|% 2,36
|
|KRDMD
|3,41
|397.348.997
|% 2,71
|
|GARAN
|6,95
|391.027.711
|% -0,14
|
|ODAS
|3,56
|330.678.939
|% -0,84
|
|SISE
|6,60
|282.231.576
|% -0,45
|
|TSKB
|2,17
|440.863.711
|% 2,36
|
|KRDMD
|3,41
|397.348.997
|% 2,71
|
|ODAS
|3,56
|330.678.939
|% -0,84
|
|SKBNK
|1,86
|167.915.497
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,32
|163.210.364
|% 0,87
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5001
|8,5062
|% 1,07
|
|Euro
|10,0552
|10,0619
|% 0,98
|
|Sterlin
|11,1052
|11,1609
|% 0,69
|
|Frank
|9,3576
|9,4139
|% 0,98
|
|Riyal
|2,2524
|2,2637
|% 0,69
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-2,70
|
|Altın Gr.
|530
|530
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,34
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,04
|
|B. Petrol
|40,44
|40,44
|-0,49
|
Seans Raporu
11:55
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12:11TTRAK
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12:06ERSU
Yüzde 5.11 oranında artışla 5.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 808, 631 adet işlem
-
12:04KLGYO
Yüzde 6.67 oranında artışla 12.96 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 765, 012 adet işlem