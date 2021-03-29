***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
29.03.2021 17:09
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.02.2021 tarihinde açıklamış oluğumuz
II-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan, Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %166,666666 oranında 400.000.000 TL 'ye artırımından elde edilmesi planlanan fonun kullanımına ilişkin olarak, Şirketimizin kısa vadeli banka kredileri ve borçlanma aracı ihraç tutarlarının vadesi gelecek kısımlarının geri ödemelerinde kullanılmak üzere nakit sermaye avansları alınmasına karar verilmiştir. Bu karar çercevesinde, kullanılan sermaye avansı tutarı ile kısa vadeli banka borcu ile vadesi gelen borçlanma aracı kupon ve itfa ödemeleri yapılmıştır.
Bu sebeple Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor güncellenerek tekrar yayınlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921518
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,42
|Açılış
|: 1.386
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|Önceki Kapanış
|: 1.382
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1.399
En Düşük
1.382
18:058,1797
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
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|Açılış
|: 8,1400
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,0015
18:059,6508
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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18:05450,10
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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454,95
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|8,14
|9.705.487
|% 10,00
|
|TRILC
|50,40
|180.090.555
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|794.940
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|31.070.741
|% 10,00
|
|EPLAS
|38,98
|6.691.771
|% 9,99
|
|METUR
|26,54
|8.214.980
|% -9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.285.292
|% -9,92
|
|CASA
|120,30
|1.243.013
|% -9,75
|
|AVOD
|8,62
|356.214.405
|% -9,17
|
|YESIL
|120,00
|73.874.672
|% -7,69
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 4,25
|
|BJKAS
|7,30
|1.167.683.788
|% 5,34
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 4,25
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 4,96
|
|BJKAS
|7,30
|1.167.683.788
|% 5,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1773
|8,1797
|% 1,23
|
|Euro
|9,6326
|9,6508
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,2303
|11,2866
|% 1,08
|
|Frank
|8,6742
|8,7264
|% 1,23
|
|Riyal
|2,1717
|2,1826
|% 1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-18,77
|
|Altın Gr.
|450
|450
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|4,00
|
|Tam
|2.960
|3.036
|9,34
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|4,52
|
|Çeyrek
|717
|734
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,73
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,35
|64,35
|-0,08
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