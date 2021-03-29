***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.02.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.02.2021 tarihinde açıklamış oluğumuzII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan, Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %166,666666 oranında 400.000.000 TL 'ye artırımından elde edilmesi planlanan fonun kullanımına ilişkin olarak, Şirketimizin kısa vadeli banka kredileri ve borçlanma aracı ihraç tutarlarının vadesi gelecek kısımlarının geri ödemelerinde kullanılmak üzere nakit sermaye avansları alınmasına karar verilmiştir. Bu karar çercevesinde, kullanılan sermaye avansı tutarı ile kısa vadeli banka borcu ile vadesi gelen borçlanma aracı kupon ve itfa ödemeleri yapılmıştır.Bu sebeple Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor güncellenerek tekrar yayınlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921518BIST