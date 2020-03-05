***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.03.2020 12:19
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
DenizBank A.Ş. 40009436 TRY 80,02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824516
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
18:056,1030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0249
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1234
En Düşük
6,0635
18:056,8383
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0688
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8575
En Düşük
6,7574
18:05326,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 6,32
|Açılış
|: 326,51
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
326,94
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|EMKEL
|1,70
|377.981
|% -6,08
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8803
|7,9198
|% 1,07
|
|Frank
|6,4148
|6,4535
|% 1,38
|
|Riyal
|1,6252
|1,6334
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|19,39
|
|Altın Gr.
|326
|326
|5,82
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,27
|17,29
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|51,26
|51,26
|0,13
|