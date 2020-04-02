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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.04.2020 16:03
GÜNCEL HABERLER



***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
DenizBank A.Ş. 40211046 TRY 80,42

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TANJU KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 27.03.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyesi Denizbank A.Ş. Genel Müdür Yadımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MEHMET AYDOĞDU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 27.03.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Denizbank A.Ş. Genel Müdür Yadımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ALİ MURAT DİZDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 29.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Denizbank AŞ Genel Müdür Yardımcısı Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MEHMET ÇİTİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 28.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Hayır Bağımsız Üye Değil
SİNAN KAFADAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 02.04.2020 İcrada Görevli Değil Mimarlık Hayır Bağımsız Üye Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
MUHARREM FAİK ÖZTUNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 02.04.2020 İcrada Görevli Değil Danışmanlık Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834258


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