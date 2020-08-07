***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.08.2020 09:39
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
DenizBank A.Ş. 38462994 TRY 77
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866299
BIST
10:531.013
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -21,08
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.012
10:537,3226
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0940
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3226
En Düşük
7,2144
10:538,6674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0550
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,6728
En Düşük
8,5597
10:53485,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,18
|Açılış
|: 485,60
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,73
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|87.537.120
|% 9,90
|
|GLRYH
|18,22
|21.378.103
|% 9,89
|
|FADE
|2,90
|128.734
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,72
|3.808.072
|% -10,00
|
|MAALT
|88,65
|371.729
|% -10,00
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|917.050
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|322.794
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,76
|605.284.820
|% -6,88
|
|SISE
|5,92
|291.632.437
|% 2,96
|
|ASELS
|14,76
|249.410.601
|% -3,34
|
|GARAN
|6,38
|215.598.272
|% -1,39
|
|AKBNK
|4,62
|179.560.319
|% -1,70
|
|EKGYO
|1,76
|605.284.820
|% -6,88
|
|TSKB
|1,02
|65.030.543
|% -1,92
|
|KRDMD
|2,49
|137.802.716
|% -3,86
|
|SISE
|5,92
|291.632.437
|% 2,96
|
|YKBNK
|2,01
|80.224.052
|% -2,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5598
|9,6078
|% 0,97
|
|Frank
|7,9879
|8,0360
|% 0,98
|
|Riyal
|1,9455
|1,9553
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.063
|2.064
|0,40
|
|Altın Gr.
|485
|485
|5,33
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.304
|3.511
|50,20
|
|Yarım
|1.604
|1.691
|14,40
|
|Çeyrek
|804
|851
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|28,35
|28,40
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,67
|-0,05
|
|B. Petrol
|45,00
|45,00
|-0,09
|