***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.01.2022 12:23
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yeliz KORAŞLI ÖZDEMİR Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 01.04.2021 (212) 348 58 58 denizgyo@denizbank.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme 702132
Onur KARAHAN Görevli 16.06.2015 (212) 348 58 58 denizgyo@denizbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994847
BIST
14:342.068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -17,30
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.061
14:3413,5462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1087
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,5621
En Düşük
13,4068
14:3415,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1028
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4677
En Düşük
15,3044
14:34787,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,86
|Açılış
|: 788,03
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler14:33
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|IZTAR
|22,70
|42.728.151
|% 8,10
|
|KRSTL
|5,16
|70.118.910
|% 7,95
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|PKENT
|329,10
|64.830.886
|% -9,98
|
|INTEM
|101,10
|7.501.808
|% -9,97
|
|THYAO
|27,70
|2.308.514.031
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,48
|1.739.831.400
|% -2,19
|
|GARAN
|12,00
|1.324.273.470
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,09
|1.238.076.090
|% 1,49
|
|EREGL
|30,20
|1.063.842.939
|% -1,18
|
|YKBNK
|4,09
|1.238.076.090
|% 1,49
|
|HALKB
|5,54
|894.460.121
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,49
|395.037.302
|% -0,80
|
|KRDMD
|12,48
|1.739.831.400
|% -2,19
|
|TSKB
|1,61
|179.324.932
|% 0,63
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5368
|13,5406
|% 0,77
|
|Euro
|15,4258
|15,4364
|% 0,67
|
|Sterlin
|18,3752
|18,4674
|% 0,53
|
|Frank
|14,7350
|14,8238
|% 0,67
|
|Riyal
|3,5973
|3,6153
|% 0,76
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-7,81
|
|Altın Gr.
|788
|788
|2,20
|
|Cumhuriyet
|5.237
|5.317
|18,00
|
|Tam
|5.210
|5.342
|11,79
|
|Yarım
|2.518
|2.584
|5,71
|
|Çeyrek
|1.263
|1.292
|2,85
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|-0,01
|
|B. Petrol
|87,61
|87,61
|1,13
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:45KUTPO
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 101.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 020, 473 adet işlem
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14:44XU100
Endeks 2, 069 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 82 altında . İşlem hacmi 19, 038.00 milyon TL de
-
14:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 29 kaybederek (% -1.03 ) 1, 853
-
14:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, EMNIS
-
14:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INTEM, QNBFL, UZERB, AKFGY, QNBFB, PKENT