***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 02.04.2020 tarihinde yapılan toplantısında,Şirketimizin 02 Nisan 2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulumuz yeniden oluşturulmuş olduğundan, SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereğince Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen daha önce oluşturulan mevcut Komite Üyeliklerine aşağıda belirtilen atamaların yapılmasına karar verildi.· Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Faik ÖZTUNÇ'un, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sinan KAFADAR'ın seçilmelerine,· Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sinan KAFADAR'ın, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyeleri Tanju KAYA ve Mehmet AYDOĞDU'nun seçilmelerine, ayrıca SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Baykal KARACAOĞLU'nun komite üyesi olarak görevlendirilmesine,· Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Faik ÖZTUNÇ'un, üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Ali Murat DİZDAR'ın seçilmelerine,karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834227BIST