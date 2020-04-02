GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

02.04.2020 15:28
GÜNCEL HABERLER



***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 02.04.2020  tarihinde yapılan toplantısında,
Şirketimizin 02 Nisan 2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulumuz yeniden oluşturulmuş olduğundan,  SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereğince Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen daha önce oluşturulan mevcut  Komite Üyeliklerine aşağıda belirtilen atamaların yapılmasına  karar verildi.
·      Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Faik ÖZTUNÇ'un, üyeliğine  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sinan KAFADAR'ın seçilmelerine,
·      Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sinan KAFADAR'ın, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyeleri Tanju KAYA  ve Mehmet AYDOĞDU'nun seçilmelerine, ayrıca SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Baykal KARACAOĞLU'nun komite üyesi olarak görevlendirilmesine,
·      Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Faik ÖZTUNÇ'un, üyeliğine  Yönetim Kurulu Üyesi Ali Murat DİZDAR'ın seçilmelerine,
karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834227


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:2089.141
Değişim :  0,06% |  56,06
Açılış :  89.748  
Önceki Kapanış :  89.085  
En Yüksek
90.409 En Düşük
88.650
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DARDL 5,08 1.655.801 % 9,96  
BMELK 1,33 309.641 % 9,92  
YAPRK 7,43 3.138.192 % 9,91  
ITTFH 2,33 44.683.676 % 9,91  
DAGHL 3,00 6.983.125 % 9,89  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2569 8,2983 % -0,11  
Frank 6,8599 6,9012 % -0,79  
Riyal 1,7651 1,7739 % -0,65  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.607 1.609 16,48  
Altın Gr. 344 344 0,80  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,41 14,46 0,48  
Gümüş Gr. 3,08 3,09 0,07  
B. Petrol 27,30 27,30 2,56  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru