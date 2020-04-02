***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.04.2020 15:28
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 02.04.2020 tarihinde yapılan toplantısında,
Şirketimizin 02 Nisan 2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulumuz yeniden oluşturulmuş olduğundan, SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereğince Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen daha önce oluşturulan mevcut Komite Üyeliklerine aşağıda belirtilen atamaların yapılmasına karar verildi.
· Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Faik ÖZTUNÇ'un, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sinan KAFADAR'ın seçilmelerine,
· Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sinan KAFADAR'ın, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyeleri Tanju KAYA ve Mehmet AYDOĞDU'nun seçilmelerine, ayrıca SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Baykal KARACAOĞLU'nun komite üyesi olarak görevlendirilmesine,
· Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Faik ÖZTUNÇ'un, üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Ali Murat DİZDAR'ın seçilmelerine,
karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834227
BIST
15:2089.141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 56,06
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.650
15:206,6502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0522
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
15:207,2889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0691
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2747
15:20343,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,80
|Açılış
|: 343,96
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|YAPRK
|7,43
|3.138.192
|% 9,91
|
|ITTFH
|2,33
|44.683.676
|% 9,91
|
|DAGHL
|3,00
|6.983.125
|% 9,89
|
|RTALB
|4,62
|6.259.783
|% -9,94
|
|INFO
|7,09
|789.772
|% -9,91
|
|MTRYO
|2,82
|31.619.830
|% -9,90
|
|OSMEN
|6,20
|24.464
|% -9,49
|
|PINSU
|2,83
|12.562.203
|% -9,00
|
|PETKM
|3,58
|1.786.957.484
|% 7,51
|
|SASA
|7,74
|378.073.441
|% -2,03
|
|GSRAY
|2,26
|336.758.083
|% -7,38
|
|GARAN
|7,77
|327.028.502
|% -0,89
|
|ECILC
|4,53
|303.879.425
|% 1,12
|
|PETKM
|3,58
|1.786.957.484
|% 7,51
|
|GSRAY
|2,26
|336.758.083
|% -7,38
|
|IHLGM
|1,04
|109.038.052
|% -2,80
|
|YKBNK
|1,86
|150.075.272
|% -0,53
|
|ADESE
|1,12
|86.908.337
|% 4,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2569
|8,2983
|% -0,11
|
|Frank
|6,8599
|6,9012
|% -0,79
|
|Riyal
|1,7651
|1,7739
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.607
|1.609
|16,48
|
|Altın Gr.
|344
|344
|0,80
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,41
|14,46
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,09
|0,07
|
|B. Petrol
|27,30
|27,30
|2,56
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:32PRZMA
Yüzde 4.33 oranında artışla 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 156, 092 adet işlem
-
15:31YYAPI
Yüzde 7.69 oranında artışla 0.42 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 505, 112 adet işlem
-
15:30XU100
Endeks 89, 227 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 6, 537.00 milyon TL de
-
15:30YYAPI
Yüzde 7.69 oranında artışla 0.42 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 492, 525 adet işlem
-
15:28SANFM
Yüzde 8.30 oranında artışla 5.35 lira fiyatla işlem gören hissede 756, 430 adet işlem