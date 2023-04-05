***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.04.2023 18:45
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 05.04.2023 tarihinde yapılan toplantısında,
Şirketimizin 05 Nisan 2023 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulumuz yeniden oluşturulmuş olduğundan, SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereğince Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen daha önce oluşturulan mevcut Komite Üyeliklerinin aşağıda belirtilen şekilde devam etmesine karar verildi.
Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Faik ÖZTUNÇ'un, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sinan KAFADAR'ın seçilmelerine,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Faik ÖZTUNÇ 'un, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyeleri Tanju KAYA ve Mehmet AYDOĞDU'nun seçilmelerine, ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Yeliz KORAŞLI ÖZDEMİR'in komite üyesi olarak görevlendirilmesine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Faik ÖZTUNÇ'un, üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Ali Murat DİZDAR'ın seçilmelerine,
karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132214
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|ALFAS
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|728.516.344
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|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
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|NATEN
|148,80
|203.008.620
|% 9,98
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|SEKUR
|17,20
|18.717.794
|% 9,97
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|EUREN
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|494.093.918
|% 9,97
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|DGGYO
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|% -10,00
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|DOGUB
|19,98
|62.620.952
|% -10,00
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|ONCSM
|143,50
|124.075.778
|% -9,63
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|GEREL
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|EKSUN
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|% -8,87
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|EKSUN
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|4.754.575.177
|% -8,87
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|THYAO
|125,30
|4.319.837.027
|% -2,19
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|ASTOR
|57,00
|3.926.229.901
|% 6,24
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|EREGL
|35,42
|2.738.887.471
|% -1,50
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|KOZAL
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|2.502.266.528
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|EKGYO
|6,38
|1.032.132.705
|% -2,60
|
|ISCTR
|12,10
|1.920.184.028
|% -2,58
|
|AKFYE
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|2.298.984.935
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,62
|1.191.292.919
|% -2,04
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|18:05
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|Satış
|%
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|Dolar
|19,2460
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|Euro
|21,0204
|21,1141
|% 0,26
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|Sterlin
|23,9086
|24,0285
|% -0,19
|
|Frank
|21,1475
|21,2749
|% 0,10
|
|Riyal
|5,1154
|5,1410
|% 0,12
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.021
|2.021
|0,26
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|Altın Gr.
|1.251
|1.251
|2,50
|
|Cumhuriyet
|8.467
|8.595
|108,00
|
|Tam
|8.496
|8.581
|-1,00
|
|Yarım
|4.149
|4.199
|0,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.099
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|15,44
|15,45
|-0,01
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|B. Petrol
|84,84
|84,84
|-0,10
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, KIMMR, YAYLA, EUYO, IHAAS, VANGD, COSMO, ALFAS, AKFYE, SEKUR