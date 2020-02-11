***DZGYO* *DYOBY* *FLAP* *AKMGY* *ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
11.02.2020 12:10
***DZGYO******DYOBY******FLAP******AKMGY******ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [AKMGY, ATAGY, DYOBY, DZGYO, FLAP]
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Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
AKMERKEZ GMYO 3 12/02/2020
ATA GMYO 38 12/02/2020
DYO BOYA 25 12/02/2020
DENIZ GMYO 19 12/02/2020
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 95 12/02/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818375
BIST
14:06117.609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -732,08
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
117.451
14:066,0466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0330
|Açılış
|: 6,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0466
En Düşük
6,0055
14:066,6031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0355
|Açılış
|: 6,5990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,6041
En Düşük
6,5549
14:06304,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,57
|Açılış
|: 304,87
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
305,01
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,91
|243.073.554
|% 19,23
|
|RALYH
|7,83
|40.854
|% 14,98
|
|SAYAS
|3,59
|6.002.822
|% 14,70
|
|KENT
|234,10
|11.408.276
|% 12,93
|
|BOSSA
|10,87
|30.686.101
|% 12,76
|
|RYSAS
|9,65
|6.706.173
|% -12,27
|
|ARMDA
|23,02
|189.299
|% -10,29
|
|EGCYH
|0,36
|311.039
|% -10,00
|
|KRSAN
|9,81
|54.546
|% -9,92
|
|EGCEY
|0,57
|193.859
|% -9,52
|
|THYAO
|13,98
|831.660.612
|% -0,29
|
|GARAN
|11,50
|363.298.395
|% -2,38
|
|TRCAS
|4,01
|352.209.908
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,99
|352.016.667
|% -4,47
|
|TSPOR
|3,66
|342.236.428
|% 3,68
|
|ODAS
|2,11
|278.064.402
|% -0,94
|
|GSRAY
|2,23
|281.194.160
|% 1,36
|
|YKBNK
|2,99
|352.016.667
|% -4,47
|
|IHLGM
|1,26
|137.722.820
|% 1,61
|
|EKGYO
|1,61
|162.777.528
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7878
|7,8269
|% 0,59
|
|Frank
|6,1618
|6,1989
|% 0,53
|
|Riyal
|1,6069
|1,6150
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|-4,89
|
|Altın Gr.
|305
|305
|0,40
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.008
|2.058
|0,67
|
|Yarım
|970
|996
|0,32
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,75
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|54,09
|54,09
|0,82
|