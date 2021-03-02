Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DZGYO* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.03.2021 18:40



***DZGYO******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [DZGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   İştirakimiz  Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DZGYO) nun 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %166,666666 oranında 250.000.000 TL nakit (bedelli) artırılarak, 400.000.000 TL 'na çıkarılması ile ilgili sermaye artırım kararı almıştır. Şirket ayrıca 01.03.2021 tarihinde Ana hissedar olarak Kurumumuzdan sermaye artırımı süresinin sonuna kadar sermaye avansı talebine bulunmuştur.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.03.2021 tarihinde almış olduğu karar ile DZGYO  iştirakimizdeki tüm rüçhan haklarının kullanılmasına, bu işlemler için  sermaye avansı niteliğinde, nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, sermaye artırımında ortaya çıkacak sermaye koyma borcundan mahsup edilmek üzere nakit sermaye avansı verilmesine karar vermiş olup, ilk aşamada 02/03/2021 tarihi itibari ile 100 milyon TL. sermaye avansı ödemesi yapılmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914597


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.529
Değişim :  0,09% |  1,37
Açılış :  1.526  
Önceki Kapanış :  1.527  
En Yüksek
1.537 En Düşük
1.519
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 6.050,00 6.908.024 % 10,00  
KONTR 89,90 22.767.822 % 9,97  
UFUK 26,94 720.268 % 9,96  
GOZDE 7,21 117.815.117 % 9,91  
KATMR 4,81 150.698.436 % 4,11  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3980 7,4053 % 1,50  
Euro 8,9168 8,9264 % 1,55  
Sterlin 10,2816 10,3331 % 1,57  
Frank 8,0523 8,1008 % 1,40  
Riyal 1,9694 1,9793 % 1,57  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.727 2,29  
Altın Gr. 409 409 4,49  
Cumhuriyet 2.716 2.757 19,00  
Tam 2.702 2.771 16,22  
Yarım 1.306 1.340 7,84  
Çeyrek 655 670 3,93  
Gümüş.Ons 26,44 26,47 -0,04  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 0,05  
B. Petrol 63,63 63,63 -0,06  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru