***DZGYO* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2021 18:40
***DZGYO******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DZGYO) nun 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %166,666666 oranında 250.000.000 TL nakit (bedelli) artırılarak, 400.000.000 TL 'na çıkarılması ile ilgili sermaye artırım kararı almıştır. Şirket ayrıca 01.03.2021 tarihinde Ana hissedar olarak Kurumumuzdan sermaye artırımı süresinin sonuna kadar sermaye avansı talebine bulunmuştur.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.03.2021 tarihinde almış olduğu karar ile DZGYO iştirakimizdeki tüm rüçhan haklarının kullanılmasına, bu işlemler için sermaye avansı niteliğinde, nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, sermaye artırımında ortaya çıkacak sermaye koyma borcundan mahsup edilmek üzere nakit sermaye avansı verilmesine karar vermiş olup, ilk aşamada 02/03/2021 tarihi itibari ile 100 milyon TL. sermaye avansı ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914597
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.526
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|Önceki Kapanış
|: 1.527
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1.537
En Düşük
1.519
18:057,4053
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1093
|Açılış
|: 7,3350
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|Önceki Kapanış
|: 7,2400
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7,4227
En Düşük
7,2702
18:058,9264
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1360
|Açılış
|: 8,8250
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|Önceki Kapanış
|: 8,7200
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8,9411
En Düşük
8,7606
18:05410,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 6,03
|Açılış
|: 410,20
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|Önceki Kapanış
|: 404,21
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411,52
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|6.050,00
|6.908.024
|% 10,00
|
|KONTR
|89,90
|22.767.822
|% 9,97
|
|UFUK
|26,94
|720.268
|% 9,96
|
|GOZDE
|7,21
|117.815.117
|% 9,91
|
|KATMR
|4,81
|150.698.436
|% 4,11
|
|CASA
|203,50
|3.858.360
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|347.296
|% -10,00
|
|MERIT
|324,50
|2.787.476
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.505.112
|% -9,99
|
|SEKUR
|39,50
|14.007.111
|% -9,98
|
|PGSUS
|92,10
|1.376.679.546
|% 4,07
|
|ODAS
|3,88
|851.802.000
|% -1,02
|
|VERTU
|30,90
|201.025.974
|% -6,65
|
|RTALB
|21,86
|191.487.541
|% 3,70
|
|IHLGM
|1,22
|152.484.013
|% -0,81
|
|IHLGM
|1,22
|152.484.013
|% -0,81
|
|SOKM
|11,70
|148.276.693
|% 1,47
|
|TURSG
|7,15
|73.754.483
|% -2,05
|
|PEKGY
|2,23
|18.127.575
|% 0,45
|
|ENJSA
|11,48
|82.380.305
|% -1,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3980
|7,4053
|% 1,50
|
|Euro
|8,9168
|8,9264
|% 1,55
|
|Sterlin
|10,2816
|10,3331
|% 1,57
|
|Frank
|8,0523
|8,1008
|% 1,40
|
|Riyal
|1,9694
|1,9793
|% 1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|2,29
|
|Altın Gr.
|409
|409
|4,49
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,47
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,05
|
|B. Petrol
|63,63
|63,63
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DGKLB
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 236, 780 adet işlem
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17:58DGGYO
Yüzde 8.86 oranında artışla 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 061, 063 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 32, 693.00 milyon TL de
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17:57ERSU
Yüzde 5.44 oranında artışla 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 444, 039 adet işlem
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17:56ITTFH
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 870, 552 adet işlem