***DZGYO* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DZGYO******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [DZGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DZGYO) nun 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %166,666666 oranında 250.000.000 TL nakit (bedelli) artırılarak, 400.000.000 TL 'na çıkarılması ile ilgili sermaye artırım kararı almıştır. Şirket ayrıca 01.03.2021 tarihinde Ana hissedar olarak Kurumumuzdan sermaye artırımı süresinin sonuna kadar sermaye avansı talebine bulunmuştur.Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.03.2021 tarihinde almış olduğu karar ile DZGYO iştirakimizdeki tüm rüçhan haklarının kullanılmasına, bu işlemler için sermaye avansı niteliğinde, nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, sermaye artırımında ortaya çıkacak sermaye koyma borcundan mahsup edilmek üzere nakit sermaye avansı verilmesine karar vermiş olup, ilk aşamada 02/03/2021 tarihi itibari ile 100 milyon TL. sermaye avansı ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914597BIST