***DZGYO* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
06.02.2020 18:07
***DZGYO******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/01/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
05.02.2020 tarihinde Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 6.14 -6.76 fiyat aralığından 963.479 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız % 81.44 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
05/02/2020 963.479 963.479 41.682.790 40.719.311 % 83,37 % 83,37 % 81,44 % 81,44
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817474
BIST
18:05122.284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -36,90
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
18:055,9889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0085
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
18:056,5836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
18:05301,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,71
|Açılış
|: 301,20
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,97
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.776.065
|% 20,00
|
|GYHOL
|30,34
|20.575.653
|% 13,63
|
|RYGYO
|9,48
|88.647.211
|% 12,86
|
|OLMIP
|4,45
|22.276.970
|% 12,66
|
|IZTAR
|3,35
|1.528.436
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|22.960.069
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,35
|87.685
|% -6,96
|
|DOBUR
|6,70
|4.555.271
|% -6,69
|
|TKNSA
|8,98
|2.226.605
|% -5,97
|
|THYAO
|14,73
|2.489.852.177
|% 0,82
|
|ODAS
|2,26
|747.835.029
|% 1,80
|
|SASA
|9,25
|688.064.723
|% -2,22
|
|SISE
|5,59
|670.386.055
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,10
|594.165.438
|% 3,33
|
|ODAS
|2,26
|747.835.029
|% 1,80
|
|CEMAS
|1,25
|286.321.244
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,94
|584.035.670
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,10
|594.165.438
|% 3,33
|
|TEKTU
|1,76
|305.039.858
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7346
|7,7734
|% -0,15
|
|Frank
|6,1187
|6,1556
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5913
|1,5993
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|7,04
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,65
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|54,69
|54,69
|-0,59
|