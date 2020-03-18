***DZGYO* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2020 18:10
***DZGYO******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
17.03.2020 tarihinde Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 2.51 -2.52 fiyat aralığından 46.506 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız % 80.35 sınırına yükselmiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/03/2020 46.506 46.506 40.127.802 40.174.308 % 80,26 % 80,26 % 80,35 % 80,35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830501
BIST
17:5686.099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -679,15
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
17:566,4767
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0781
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4825
En Düşük
6,3873
17:567,0353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
17:56312,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -1,75
|Açılış
|: 312,77
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.674.116
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.387.237
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|11.356.143
|% 10,00
|
|AYCES
|5,86
|586.804
|% 9,94
|
|ADNAC
|1,88
|2.250.516
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|252.062.208
|% -10,00
|
|PINSU
|1,80
|9.022.399
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|THYAO
|8,04
|1.016.716.267
|% 0,75
|
|ASELS
|22,06
|760.312.635
|% 0,36
|
|GARAN
|8,17
|658.961.345
|% -2,62
|
|ISCTR
|5,04
|370.757.140
|% -2,89
|
|YKBNK
|1,99
|299.106.034
|% -2,93
|
|YKBNK
|1,99
|299.106.034
|% -2,93
|
|THYAO
|8,04
|1.016.716.267
|% 0,75
|
|ODAS
|1,21
|142.904.613
|% 2,54
|
|TSPOR
|2,43
|252.062.208
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|66.450.302
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6199
|7,6581
|% -0,88
|
|Frank
|6,6600
|6,7001
|% 0,46
|
|Riyal
|1,7198
|1,7285
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.494
|-35,42
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,05
|12,08
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,52
|-0,08
|
|B. Petrol
|26,50
|26,50
|-2,23
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