***DZGYO* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
05.08.2020 20:20
***DZGYO******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.06.2020
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
30.07.2020 tarihinde Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 8.86 - 8.96 fiyat aralığından 50.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız % 76.94 sınırına düşmüştür
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
30/07/2020 50.000 50.000 38.515.505 38.468.505 % 77,04 % 77,04 % 76,94 % 76,94
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865533
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,64
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
18:057,0522
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,1533
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0844
En Düşük
6,8794
18:058,4048
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 0,2392
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4274
En Düşük
8,1274
18:05461,86
En Yüksek
|Değişim
|: 3,34%
|| 14,92
|Açılış
|: 461,86
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,34
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|32.536.564
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|422.768.722
|% 10,00
|
|AYES
|4,84
|351.930
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.644.786
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.592.260
|% 9,98
|
|PKENT
|773,30
|8.254.978
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|530.161
|% -10,00
|
|BFREN
|858,80
|600.301
|% -10,00
|
|EMNIS
|3,24
|9.801
|% -10,00
|
|DOKTA
|29,72
|57.069.379
|% -9,99
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 8,52
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% -1,88
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,30
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 2,88
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% -1,88
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 8,52
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 2,88
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,30
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2171
|9,2633
|% 2,75
|
|Frank
|7,7282
|7,7748
|% 2,95
|
|Riyal
|1,8747
|1,8841
|% 2,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.038
|2.038
|18,72
|
|Altın Gr.
|462
|463
|15,58
|
|Cumhuriyet
|3.035
|3.097
|113,10
|
|Tam
|3.127
|3.187
|116,20
|
|Yarım
|1.518
|1.556
|59,10
|
|Çeyrek
|761
|779
|28,50
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,97
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,36
|
|B. Petrol
|45,16
|45,16
|0,73
|
Seans Raporu
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17:59HDFGS
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17:57XU100
Endeks 1, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 21, 554.00 milyon TL de
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17:57ACSEL
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