***DZGYO* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
02.11.2021 18:24
***DZGYO******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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26.10.2021
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01.11.2021 tarihinde Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 1.61 fiyattan 300,000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız % 74.92 olmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
01/11/2021 300.000 300.000 299.383.509,83 299.683.509,83 % 74,85 % 74,85 % 74,92 % 74,92
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974055
BIST
18:051.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
18:059,5795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0432
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
18:0511,1035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0289
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1444
En Düşük
10,9907
18:05550,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,98
|Açılış
|: 550,82
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
553,35
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|6,49
|42.079.344
|% 10,00
|
|VERTU
|23,38
|138.682.981
|% 9,97
|
|RODRG
|14,57
|3.250.810
|% 9,96
|
|HEDEF
|3,77
|146.081.773
|% 9,91
|
|KZBGY
|34,36
|142.937.852
|% 8,67
|
|KRGYO
|6,66
|49.606.608
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|218.719.802
|% -9,99
|
|BIOEN
|22,34
|398.592.609
|% -9,55
|
|KARYE
|21,98
|138.731.717
|% -9,55
|
|FADE
|7,39
|161.599.360
|% -8,08
|
|TEZOL
|14,08
|459.526.526
|% 2,10
|
|BIOEN
|22,34
|398.592.609
|% -9,55
|
|BASGZ
|34,58
|218.719.802
|% -9,99
|
|FADE
|7,39
|161.599.360
|% -8,08
|
|ATATP
|50,60
|160.222.174
|% 5,64
|
|ZRGYO
|2,31
|138.916.744
|% 5,00
|
|HEDEF
|3,77
|146.081.773
|% 9,91
|
|PEKGY
|0,97
|32.166.893
|% -1,02
|
|TEZOL
|14,08
|459.526.526
|% 2,10
|
|FADE
|7,39
|161.599.360
|% -8,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5746
|9,5796
|% 0,45
|
|Euro
|11,0961
|11,1032
|% 0,26
|
|Sterlin
|13,0071
|13,0723
|% 0,11
|
|Frank
|10,4353
|10,4981
|% -0,10
|
|Riyal
|2,5464
|2,5592
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-4,01
|
|Altın Gr.
|553
|553
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|-0,52
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 01 kaybederek (% -0.15 ) 1, 345
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, BIOEN, TSPOR, NUGYO, KRGYO
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