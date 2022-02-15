Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

15.02.2022 09:00
***DZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***DZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DZGYO

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Emre Cihangir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001724


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:482.038
Değişim :  1,80% |  36,04
Açılış :  2.008  
Önceki Kapanış :  2.002  
En Yüksek
2.046 En Düşük
2.006
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 791,00 7.425.812 % 10,00  
POLTK 579,20 21.249.616 % 9,99  
OYLUM 5,86 10.364.724 % 9,74  
CEOEM 16,67 24.357.426 % 9,31  
ATSYH 14,60 805.949 % 9,04  
daha fazla
11:48 Alış Satış %  
Dolar 13,5868 13,5921 % 0,00  
Euro 15,4201 15,4331 % 0,46  
Sterlin 18,3744 18,4666 % 0,27  
Frank 14,6492 14,7375 % 0,19  
Riyal 3,6110 3,6291 % -0,02  
daha fazla
11:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.866 1.866 -5,92  
Altın Gr. 816 816 -1,60  
Cumhuriyet 5.396 5.477 44,00  
Tam 5.370 5.505 44,91  
Yarım 2.596 2.663 21,73  
Çeyrek 1.302 1.331 10,86  
Gümüş.Ons 23,59 23,63 -0,25  
Gümüş Gr. 10,33 10,34 -0,10  
B. Petrol 94,91 94,91 -1,57  
Seans Raporu 11:48
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru