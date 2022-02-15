***DZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.02.2022 09:00
***DZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DZGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Emre Cihangir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001724
BIST
11:482.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 36,04
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.046
En Düşük
2.006
11:4813,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 13,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6388
En Düşük
13,5620
11:4815,4331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0709
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,4331
En Düşük
15,3518
11:48813,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -4,95
|Açılış
|: 813,01
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
811,71
BIST En Aktif Hisseler11:48
|PKENT
|791,00
|7.425.812
|% 10,00
|
|POLTK
|579,20
|21.249.616
|% 9,99
|
|OYLUM
|5,86
|10.364.724
|% 9,74
|
|CEOEM
|16,67
|24.357.426
|% 9,31
|
|ATSYH
|14,60
|805.949
|% 9,04
|
|KAPLM
|50,05
|1.199.398
|% -9,98
|
|SANEL
|9,24
|1.187.774
|% -9,94
|
|AVOD
|1,75
|18.884.136
|% -6,75
|
|DERHL
|4,91
|13.237.143
|% -5,21
|
|ORCAY
|26,30
|14.819.824
|% -4,08
|
|THYAO
|29,38
|2.676.640.112
|% 2,73
|
|KRDMD
|11,89
|840.994.658
|% 3,30
|
|YKBNK
|4,12
|643.208.269
|% 0,98
|
|EREGL
|28,70
|637.650.497
|% 2,72
|
|KOZAL
|128,90
|600.430.334
|% 0,78
|
|YKBNK
|4,12
|643.208.269
|% 0,98
|
|THYAO
|29,38
|2.676.640.112
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,29
|182.260.315
|% 1,33
|
|KRDMD
|11,89
|840.994.658
|% 3,30
|
|AKBNK
|8,07
|272.934.727
|% 1,13
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5868
|13,5921
|% 0,00
|
|Euro
|15,4201
|15,4331
|% 0,46
|
|Sterlin
|18,3744
|18,4666
|% 0,27
|
|Frank
|14,6492
|14,7375
|% 0,19
|
|Riyal
|3,6110
|3,6291
|% -0,02
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-5,92
|
|Altın Gr.
|816
|816
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,34
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,91
|94,91
|-1,57
|