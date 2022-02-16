***DZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.02.2022 09:19
***DZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DZGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Emre Cihangir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002006
BIST
16:492.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 14,05
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.041
16:4913,6246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0305
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6479
En Düşük
13,5716
16:4915,4848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0356
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
16:49813,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,27
|Açılış
|: 813,62
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
815,30
En Düşük
808,86
BIST En Aktif Hisseler16:47
|RALYH
|7,70
|15.753.599
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|272.396
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|58.677.093
|% 9,97
|
|CEOEM
|18,44
|60.947.693
|% 9,96
|
|DESA
|11,84
|10.614.064
|% 9,94
|
|PKENT
|711,90
|65.569.518
|% -10,00
|
|SANEL
|9,05
|4.124.755
|% -9,95
|
|INTEM
|87,85
|26.614.075
|% -9,80
|
|POLTK
|538,00
|86.991.790
|% -7,11
|
|DOBUR
|70,30
|883.367
|% -6,20
|
|THYAO
|29,86
|3.005.141.966
|% -0,33
|
|KRDMD
|12,03
|1.040.963.805
|% 0,92
|
|ASELS
|22,28
|1.007.052.897
|% 2,39
|
|EREGL
|28,48
|821.624.826
|% -0,28
|
|TUPRS
|197,40
|789.903.128
|% 1,39
|
|YKBNK
|4,06
|637.083.587
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,36
|350.785.739
|% 2,16
|
|ODAS
|1,32
|134.730.393
|% 1,54
|
|THYAO
|29,86
|3.005.141.966
|% -0,33
|
|DOHOL
|2,96
|287.553.237
|% 2,42
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6138
|13,6199
|% 0,19
|
|Euro
|15,4657
|15,4759
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,4155
|18,5078
|% 0,35
|
|Frank
|14,6762
|14,7646
|% 0,29
|
|Riyal
|3,6198
|3,6380
|% 0,19
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,65
|
|Altın Gr.
|813
|813
|2,88
|
|Cumhuriyet
|5.406
|5.488
|-4,00
|
|Tam
|5.381
|5.516
|-4,68
|
|Yarım
|2.601
|2.668
|-2,26
|
|Çeyrek
|1.305
|1.334
|-1,13
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,38
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,24
|10,26
|0,02
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|1,54
|
Seans Raporu
16:47
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17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, CEOEM, RALYH, UZERB
-
17:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INTEM, PKENT, SANEL