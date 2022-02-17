***DZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.02.2022 13:51
***DZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DZGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Emre Cihangir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002357
BIST
17:192.038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,24
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
17:1913,5984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
17:1915,4867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0056
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
17:19826,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 8,01
|Açılış
|: 826,50
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler17:17
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|LUKSK
|64,60
|27.471.978
|% 9,96
|
|BUCIM
|1,88
|171.354.502
|% 9,94
|
|ARMDA
|69,75
|10.810.103
|% 9,93
|
|ERSU
|6,40
|127.666.829
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.579.572
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.525.275
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,48
|6.031.107.746
|% -0,41
|
|KRDMD
|11,78
|1.900.649.591
|% -0,76
|
|EREGL
|28,50
|1.656.495.379
|% 1,14
|
|TUPRS
|194,70
|1.280.554.661
|% -0,46
|
|GARAN
|11,90
|1.043.857.351
|% 0,51
|
|THYAO
|29,48
|6.031.107.746
|% -0,41
|
|YKBNK
|4,03
|807.266.747
|% 0,50
|
|KRDMD
|11,78
|1.900.649.591
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,34
|363.575.732
|% -0,85
|
|BUCIM
|1,88
|171.354.502
|% 9,94
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6007
|13,6045
|% 0,06
|
|Euro
|15,4753
|15,4850
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,4866
|18,5793
|% 0,32
|
|Frank
|14,7308
|14,8195
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6165
|3,6347
|% 0,12
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|19,53
|
|Altın Gr.
|828
|828
|9,86
|
|Cumhuriyet
|5.502
|5.585
|90,00
|
|Tam
|5.480
|5.617
|93,53
|
|Yarım
|2.649
|2.717
|45,24
|
|Çeyrek
|1.328
|1.358
|22,62
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|93,35
|93,35
|-1,46
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, PGSUS, TKFEN
-
17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, KOZAA, KOZAL
-
17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 06 artarak (% 0.00 ) 1, 838
-
17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LUKSK, BMSCH, ARMDA, BUCIM, DESPC, UZERB, ISATR
-
17:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INTEM, SANEL, AVHOL, PKENT, DZGYO, ERSU, KAPLM