***DZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.02.2022 11:41
***DZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DZGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Emre Cihangir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002719
BIST
12:132.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,68
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.015
12:1313,6347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0529
|Açılış
|: 13,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6350
En Düşük
13,5136
12:1315,4980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0408
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
12:13829,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,69
|Açılış
|: 829,90
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,55
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler12:08
|ISBTR
|66.622,70
|1.132.586
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.139.238
|% 9,97
|
|SERVE
|21,58
|243.207
|% 9,82
|
|KRSTL
|5,70
|2.501.719
|% 9,62
|
|IDEAS
|23,88
|14.815.355
|% 9,44
|
|CEOEM
|17,01
|21.614.607
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.111.636
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.245.311
|% -9,99
|
|KAPLM
|41,28
|1.473.944
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,77
|32.281.468
|% -9,77
|
|THYAO
|29,26
|1.569.030.301
|% 1,81
|
|KRDMD
|11,64
|420.526.137
|% 1,13
|
|EREGL
|28,10
|328.278.309
|% 0,21
|
|TUPRS
|192,60
|282.972.421
|% 0,84
|
|SISE
|13,13
|232.409.091
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,01
|227.094.947
|% 0,50
|
|THYAO
|29,26
|1.569.030.301
|% 1,81
|
|KRDMD
|11,64
|420.526.137
|% 1,13
|
|ODAS
|1,30
|45.346.361
|% 0,78
|
|CEMAS
|1,15
|35.218.013
|% 0,00
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6251
|13,6314
|% 0,37
|
|Euro
|15,4896
|15,4961
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,5160
|18,6089
|% 0,42
|
|Frank
|14,7358
|14,8246
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6208
|3,6389
|% 0,34
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-4,79
|
|Altın Gr.
|829
|830
|0,38
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,49
|0,07
|
|B. Petrol
|92,36
|92,36
|-0,62
|